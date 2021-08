Pařížané stojí fronty na bulváru Champs Elysées a čekají dres s číslem 30, který bude nově patřit posile fotbalového klubu PSG Lionelu Messimu. Ten při své první tiskové konferenci poděkoval za rychle vyjednané angažmá.

People line up to buy Argentinian football player Lionel Messi's PSG new jersey outside the Paris-Saint-Germain (PSG) football club store on the Champs Elysees avenue.

