Zemřel bývalý hokejový brankář Tony Esposito, bylo mu 78 let. O odchodu hokejové legendy informoval klub Chicago Blackhawks. V NHL odehrál 886 zápas a připsal si 423 výher. V roce 1988 byl uveden do Síně slávy.

We are heartbroken to have lost a legend in Tony Esposito, who passed away today after a brief battle with pancreatic cancer.#TonyO ❤️

