Republikáni v Texasu schválili zatčení nepřítomných poslanců

Republikánští zákonodárci v Texasu odhlasovali opatření pověřující policii, aby zatkla demokratické poslance, kteří se neúčastní jednání. Demokraté se absencí ve státním parlamentu snaží zabránit přijetí zákona, který podle nich omezuje volební práva.

Problematický zákon se snaží prosadit republikáni a podle kritiků tím míří zejména na omezení volebních možností minorit, tedy Afroameričanů a Hispánců. Ti z větší části zpravidla volí demokraty.

Demokraté na protest opustili stát Texas, čímž znemožnili přijetí zákona, neboť v parlamentu pro něj není dostatečné kvorum hlasů.

Republikánský guvernér Greg Abbott v reakci na to avizoval, že chybějící poslance „nechá zatknout“, pokud to bude třeba. Většinou 80 ku 12 hlasům to členové jeho strany učinili možným. (Texas Tribune)