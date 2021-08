Biden nelituje rozhodnutí o stažení vojáků z Afghánistánu

Americký prezident Joe Biden dnes řekl, že nelituje svého rozhodnutí o stažení amerických vojáků z Afghánistánu, a že bezpečnost země musí nyní zajišťovat afghánské síly, informovala agentura Reuters.

Od doby, co se vojáci Spojených států a NATO začali koncem dubna ze země stahovat, nabylo v oblasti na síle afghánské radikální hnutí Tálibán, které se zmocnilo značných území.

„Afghánští lídři se musejí semknout. Musejí za sebe bojovat, bojovat za svůj národ,“ sdělil dnes Biden novinářům na tiskové konferenci v Bílém domě. Americký lídr ale zároveň ubezpečil, že USA i nadále dodržují své závazky vůči afghánskému vedení. Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová dnes dříve sdělila, že podle informací USA jsou vybavení i výcvik afghánských sil postačující na to, aby se dokázaly Tálibánu postavit.

Tálibán se dnes zmocnil dvou dalších provinčních center, a sice Faráhu na západě země a Púli Chumrí na severu, informovala agentura AFP. Od pátku tak dobyl již osm z 34 hlavních měst afghánských provincií.

Loni v září afghánská vláda začala jednat v Kataru s Tálibánem o budoucím uspořádání země. Rozhovory ale zatím příliš nepokročily. Mluvčí politického křídla Tálibánu dnes katarské televizi Al-Džazíra řekl, že skupina je odhodlána dál jednat v Dauhá a nechce, aby se rozhovory zhroutily. Člen afghánské vládní delegace naopak stanici řekl, Tálibán chce svých cílů dosáhnout násilím, nikoliv jednáním. Dodal, že mezinárodní komunita by měla na Talibán vyvinuot tlak, aby k jednáním přistupoval vážně.

Nejmenovaný vysoce postavený představitel Evropské unie, na něhož se odvolává Reuters, dnes uvedl, že Tálibán má nyní pod kontrolou 65 procent afghánského území a pokouší se odříznout hlavní afghánské město Kábul od podpory afghánských sil. V posledních měsících podle tohoto činitele bylo asi 400.000 Afghánců nuceno uprchnout z domova, ale zůstávají ve vlasti.

Představitelé Německa, Rakouska, Dánska, Belgie, Nizozemska a Řecka vyzvali dopisem unijní exekutivu, aby navzdory bojům v Afghánistánu a územním ziskům Tálibánu pokračovala v deportacích neúspěšných afghánských žadatelů o azyl. Zastavení deportací by podle nich bylo špatným signálem pro další Afghánce, kteří by usilovali o vstup do EU.

Stahování amerických jednotek z neklidné asijské země má být zcela završeno k 31. srpnu. Poslední američtí vojáci tak zemi opustí necelých 20 let od zahájení intervence po útoku z 11. září 2001 na dvojici mrakodrapů Světového obchodního centra v New Yorku a Pentagon, sídlo amerického ministerstva obrany. (ČTK)