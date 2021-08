Americká softwarová společnost NortonLifeLock koupila českou antivirovou společnost Avast. Ve vedení vzniklé společnosti bude prezident Ondřej Vlček a spoluzakladatel Avastu Pavel Baudiš. (NortonLifeLock)

Announcement: The boards of @NortonLifeLock and @Avast_Antivirus are excited to report that they have reached agreement on the terms of a proposed merger between the two companies. Read more here: https://t.co/ZU1WzeGm3q

— Avast (@avast_antivirus) August 10, 2021