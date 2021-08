RSBC vydraží víno od vinařů zasažených tornádem, výtěžek půjde na obnovu vinic

Série dobročinných aukcí, v nichž se bude dražit tisícovka lahví vína od vinařů postižených tornádem, má vynést peníze na obnovu zničených vinohradů. Záštitu nad dobročinnými aukcemi s názvem Tornádové víno převzala Nadace Via.

V tiskové zprávě o tom dnes informovala investiční skupina RSBC finančníka Roberta Schönfelda, která víno ze šesti malých vinařství Moravské Nové Vsi a Hruškách nakoupila.

Cílem série aukcí je zapojit do obnovy tornádem zničených vinic dárce z řad filantropů i široké veřejnosti.

Skupina RSBC nejprve vybrala šest vinařství z Moravské Nové Vsi a Hrušek, kterým tornádo nejvíce poničilo vinohrady, sklepy a domovy. Od nich nakoupila na tisíc lahví vína, aby jim poskytla hotovost na nejnutnější opravy.

Nyní tato vína putují do dražby. Od 16. srpna do 31. srpna bude možné část lahví dražit on-line na webových stránkách Alkohol.cz. V září pak bude následovat fyzická dražba vín při benefičním večeru v Praze, kam RSBC a Nadace Via pozvou desítky filantropů.

„Vybrané prostředky z benefiční aukce budou přerozděleny přímo ke konkrétním vinařům. Mnozí z nich musí začínat téměř od nuly a obnova vinohradu trvá i několik let. Někteří z nich přišli doslova o střechy nad hlavou a bez pomoci dárců všechno sami nezvládnou,“ uvedl ředitel Nadace Via Zdeněk Mihalco.

Česká investiční skupina RSBC vznikla v roce 1998 jako správce restituovaného majetku rodiny Schönfeldů. Orientuje se na investice do průmyslu, zemědělství, komerčních a rezidenčních nemovitostí a nových technologií. (ČTK)