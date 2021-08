„Vnímáme to jako velkou tragédii, že se nám na palubě objevila pozitivní osoba. Do dnešního dne se nám nepovedlo zjistit, kdo byl tím pacientem nula,“ řekl na tiskové konferenci šéf Českého olympijského výboru Jiří Kejval o letu z Prahy do Tokia. Více o případu zde.

Během letu na olympiádu se nakazili čeští sportovci. Deníku N přitom už minulý týden šéfka pražské hygieny řekla, že šlo o lékaře Vlastimila Voráčka, který byl v Tokiu jako první pozitivně testován.