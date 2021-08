Moderátor Fox News Carlson přijel do Maďarska za Orbánem

Americký konzervativní moderátor Tucker Carlson, kterého v televizi Fox News sledují denně miliony lidí, přijel do Maďarska. Kromě rozhovoru s premiérem Viktorem Orbánem, jehož vládu ve svém pořadu často chválí, vystoupil na vládní akci.

Carlson, který natáčí svůj pořad v Maďarsku týden, tvrdí, že autokraticky vedené Maďarsko je „svobodnější zemí než Spojené státy“.

Sám se ale dostal do konfliktu s maďarskou vládou kvůli cenzuře. Ta mu zcenzurovala část jeho rozhovoru s Orbánem, který se týkala čínského prezidenta Si Ťin-pchinga.

V jedné z otázek Carlson poznamenal, že „prezident Joe Biden nikdy o Si Ťin-pchingovi nemluvil jako o totalitním zločinci, přitom zavraždil spoustu politických protivníků,“ řekl Carlson.

Přepis rozhovoru, který pracovníci tiskového oddělení pak rozeslali reportérům, už ale tuto pasáž neobsahoval.

Carlson je v Maďarsku velká hvězda a vystoupil také s projevem na akci financované maďarskou vládou. Ve své chvále Maďarska tam vyzdvihl nejen jeho režim a hranici proti imigrantům, ale také krásu architektury a krajiny, která je podle něj na rozdíl od té americké krásná.

Tucker Carlson gave a speech in Hungary where he railed against US architecture and said, "I could spend all day leveling very accurate accusations against the American foreign policy establishment." Bizarre stuff. pic.twitter.com/rXM7fFEDes

— Aaron Rupar (@atrupar) August 10, 2021