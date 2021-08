Armáda převzala prvních šest desítek nových terénních aut Toyota Hilux. Do roku 2024 jich má dostat 1200. Nahradí letitá vozidla UAZ a Land Rover. (ČTK)

Zítra přebíráme prvních šedesát pět nových hiluxů. Hned pojedou ke svým útvarům. Do konce roku jich chceme pět set. Do čtyř let nahradí v armádě všechny staré UAZy a Land Rovery. pic.twitter.com/LrBMqTzhrr

— Armáda ČR (@ArmadaCR) August 9, 2021