Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) dnes varovalo před cestami do Izraele, Francie, Thajska, na Island a do několika dalších zemí. Kvůli zhoršené epidemické situaci je zařadilo do nejvyšší tmavě červené kategorie rizikových zemí.

S novým rozmachem nákazy poháněným mutací delta se seznam zemí, které CDC zařadila do čtvrtého nejvyššího stupně rizika, rozšiřuje. Spolu s Izraelem na seznamu nově figurují také okupovaný Západní břeh Jordánu a Pásmo Gazy, karibský ostrov Aruba nebo Francouzská Polynésie. Američanům CDC doporučuje do těchto zemí necestovat. Pokud však musí, měli by se nechat plně naočkovat proti covidu-19.

Českou republiku CDC z pohledu šíření nákazy hodnotí jako „středně“ rizikovou, což odpovídá druhému stupni. V doporučení uvádí, že by se Američané před návštěvou měli nechat plně naočkovat proti covidu-19. Neočkování cestující, u nichž je vyšší riziko vážného průběhu covidu-19, by se podle CDC měli cestám do ČR vyvarovat, pokud nejsou nezbytné. Na stejném stupni jako ČR jsou v hodnocení CDC například Německo, Ukrajina a Srbsko.

Slovensko a Polsko CDC zařadilo do prvního, „nízkého“ stupně rizika, zatímco Rakousko je na třetím „vysokém“ stupni. (ČTK)