Olympijský výbor se ohradil proti výzvě sportovní unie

Český olympijský výbor se ohradil proti výzvě České sportovní unie, aby nahradil škody sportovcům, kteří nemohli kvůli nákaze koronavirem startovat na olympijských hrách. Dopis považuje za součást osobního boje. K situaci se prý staví čelem a se sportovci chce jednat.

„V nejbližších dnech – ihned po návratu do Česka – chceme pokračovat v řešení na osobní úrovni, a to přímo s dotčenými sportovci a příslušnými sportovními svazy, neboť to jsou osoby a instituce, se kterými má ČOV podepsané smlouvy týkající účasti na hrách,“ napsal výbor v tiskové zprávě.

„České unie sportu se tyto smluvní vztahy netýkají a dopis – rozeslaný současně médiím v době, kdy jeho adresát teprve cestuje z Japonska – považujeme pouze za součást osobního boje předsedy ČUS Miroslava Jansty vůči Českému olympijskému výboru,“ uvedl.

Stojí si také za tím, že při prevenci nákazy před odletem nic nepodcenil. (TZ)

Média už dříve informovala, že se při letu vždy nedodržovala protiepidemická pravidla. Podle šéfa Národní sportovní agentury Filipa Neussera také zástupci výboru nahlásili v Tokiu chybné údaje o tom, kdo během letu seděl v blízkosti pozitivně testovaného lékaře Voráčka. Výbor se vůči tomu rovněž ohradil.