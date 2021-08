Polární vědkyně: Do roku 2050 bude Arktida v létě bez ledu

Zpráva Mezivládního panelu pro změny klimatu podle polární vědkyně Marie Šabacké přinesla hlavně zpřesnění dat o klimatickém vývoji a oteplování planety. Podle ní je pravděpodobné, že do roku 2050 bude Arktida v letních měsících bez ledu.

„Zpráva zpřesňuje data, která vyšla před šesti lety a která se týkají oteplování planety, zpřesňuje vlastně scénáře modelování a také zpřesňuje informace, co se týče ústupu ledovců, ústupu mořského ledu a vzestupu mořské hladiny v závislosti na ústupu ledovců,“ řekla Šabacká.

Ohledně vývoje při tzv. středních scénářích, s nimiž zpráva počítá, Šabacká uvedla, že se v polárních oblastech bude nadále oteplovat rychleji než ve zbytku planety. „Víme, že ledovce budou ustupovat, a to nejen v polárních krajích, ale i přímo v nižších zeměpisných šířkách. Také víme, že bude docházet častěji k extrémním událostem typu povodní, typu naopak sucha a nedostatku pitné vody třeba v horských oblastech. Nebo lavinám, ať už lavinám půdy, nebo lavinám sněhovým,“ shrnula vědkyně.

Podle ní bude také nadále ubývat množství sněhu. „Sníh odráží asi 90 procent záření. To je taková pozitivní zpětná vazba, že čím méně je sněhu, tím více se otepluje, protože méně světla se odráží. A to je právě problém i u ledovců, že se často ztmavují v důsledku oteplování a tím pádem to přispívá k ještě rychlejšímu tání,“ popsala Šabacká.

To, co se i při středních scénářích může dít, ale dosud se těžko predikuje, jsou pak podle ní kolapsy velkých šelfových ledovců a ledovcových štítů. „Ale je poměrně vysoce pravděpodobné, že to je něco, co můžeme vidět dříve, než se předpokládalo. A zároveň také pravděpodobně do roku 2050 uvidíme v létě, tedy v srpnu, září, Arktidu bez ledu,“ doplnila ekoložka. (ČTK)