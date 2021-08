Ve věku 64 let zemřel 6. srpna po těžké nemoci malíř Richard Konvička. Oznámil to dnes galerista a publicista Radan Wagner. Poslední rozloučení s Konvičkou se uskuteční v pátek 13. srpna v 15:30 v kostele Panny Marie Sněžné v Praze.

Richard Konvička se narodil 30. dubna 1957 v Praze. V letech 1973 až 1977 absolvoval Střední odbornou školu výtvarnou v Praze a následně Akademii výtvarných umění v Praze u Jana Smetany (1977 až 1983). Od roku 1997 byl členem Umělecké besedy.

Autor patřil do generace výtvarníků, která se profilovala v druhé polovině 80. let. V této době se společnost celkově otevřela mezinárodním podnětům a umělci pomalu získávali větší možnosti prezentovat svoji tvorbu. Na začátku 90. let tvořil obrazy plné symbolů vztahujících se k životu městské společnosti. Později se Konvičkova díla začala pročišťovat, obrazy se staly prázdnějšími s menším počtem symbolů zaměřených hlavně na fragmenty lidské figury.

Odborníci v Konvičkově díle viděli odkaz českého umění 60. let, toho, co je označováno jako česká groteska. Fenomén české grotesky, i když různými osobními interpretacemi proměňovaný, byl dlouho na tuzemské umělecké scéně přítomný například v tvorbě autorů jako Karel Nepraš, Jiří Načeradský nebo Jiří Sopko.

Konvičkův osobitý styl určuje důrazná kresba konstruující tvar a sálavá barevnost neiluzívní povahy. Jeho obrazová řeč se rozvíjela ve znacích a symbolech jakési individuální mytologie, která má svůj původ v každodennosti městského prostředí, v banalitě současné všední vizuální komunikace a v sériové fabrikaci všeho myslitelného, od předmětů až po sny a touhy, uvádí o jeho tvorbě databáze Artlist.cz. (ČTK)