Festival Hrady CZ dává do prodeje další vstupenky, umožnilo to další rozvolnění opatření proti šíření nemoci covid-19. Na festival tak může dorazit až 7000 lidí a odpadla povinnost mít hlediště rozdělené do dvou sektorů.

Festival se přesto letos koná podle pořadatelů v odlehčené verzi oproti dřívějším ročníkům. Letošní Hrady CZ odstartují v pátek a sobotu 20. a 21. srpna na Hradci nad Moravicí a prázdniny uzavřou o víkendu 27. a 28. srpna na Bezdězu, informovala za pořadatele Klára Bobková.

Návštěvníci se mohou těšit na koncerty českých a slovenských muzikantů, mezi nimiž budou Divokej Bill, Rybičky 48, Tomáš Klus, Mirai, Mig 21 nebo No Name. Vstup na Hradec nad Moravicí a Bezděz bude v rámci festivalové vstupenky zdarma. Na obou hradních zastávkách dále zahrají Mig 21, Pokáč, Xindl X, UDG, Support Lesbiens a Sebastian.

Pořadatelé oba areály vybrali tak, aby byl jejich terén umožnil i určitou rezervu prostoru v případě navýšení povolené kapacity návštěvníků. To se nakonec stalo. Festivalové koncerty se letos odehrají vždy na jednom pódiu, chybět nebude tradiční páteční karneval s vyhlášením nejlepších masek, které se bude konat vždy od 19:00.

Lidé se budou moci při vstupu na festival prokázat jakýmkoli negativním testem, potvrzením o prodělané nemoci či potvrzením o ukončeném očkování nejméně 14 dní starém. V areálech festivalu pak bude platit dodržování obecných hygienických pravidel. (ČTK)