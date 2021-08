Schillerová by rozuměla tomu, pokud by Babiš nechal rozhodnutí o BIS nové vládě. Podle předsedy opoziční ODS Petra Fialy by takový postup nebyl správný, premiér se podle něho bojí Hradu. Oba to uvedli v dnešní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News.