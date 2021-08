Z Podivína na Břeclavsku vyrazilo 15 vozidel s 36 hasiči, kteří pomohou v Řecku hasit požáry. Země se potýká s více než padesátkou lesních požárů.

Součástí odřadu do Řecka je i velitel čety pražských profesionálních hasičů Petr Vodička. Jako styčný důstojník byl třeba i s USAR týmem v Bejrútu. https://t.co/fxC8YVCBhW pic.twitter.com/QGAO8ZtAQ1 — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) August 6, 2021

O vyslání hasičů rozhodl ministr vnitra Jan Hamáček po dohodě s ministrem zahraničí Jakubem Kulhánkem (oba ČSSD). Hasiči, jejichž odjezdu přihlížel Kulhánek, ujedou na cestě do Řecka zhruba 2000 kilometrů a je předpoklad, že na místo dorazí v pondělí ráno.

„Naše cesta povede přes státy Evropské unie, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko. V Bulharsku budeme mít krátký odpočinek a odsud vyrazíme přímo do Řecka. Na hranicích nás bude čekat styčný důstojník Řecka, který nás dovede přímo na místo,“ řekl novinářům náměstek generálního ředitele hasičů Petr Ošlejšek.

Předpokládá nasazení v okolí Atén. Podle náměstka se zapojili hasiči z Jihomoravského, Moravskoslezského, Středočeského kraje a také záchranný útvar. Jeden člověk je z Prahy, který bude styčným důstojníkem. Český hasičský modul je složený ze tří hasicích segmentů.

„Každý segment má dvě cisterny a dopravní automobil. Součástí je i logistický segment, aby byl celý modul na místě soběstačný,“ řekl Ošlejšek.

Hasiči by měli být v místě asi deset dní. „Bude se to odvíjet od situace. Kdyby se zlepšila, může náš modul odjet podle potřeby. Když to bude horší, budeme diskutovat o prodloužení a o případném střídání,“ poznamenal Ošlejšek.

Část středomořských států nyní sužují silné lesní požáry. V Řecku jich hasiči likvidují přes 50. Úřady evakuovaly několik vesnic poblíž ničivého požáru severně od Atén včetně střediska pro žadatele o azyl. Oheň zničil desítky domů a vyžádal si i oběti na životech. Tisíce dalších musely prchnout do bezpečí. Situace se zhoršila také na druhém největším řeckém ostrově Euboia. (ČTK)