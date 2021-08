Maďarská vláda zakázala prodávat knihy s gay a lesbickou tematikou u škol a kostelů

Maďarská vláda vydala nařízení, ve kterém zakazuje prodej knih s gay a lesbickou tematikou v blízkosti škol a kostelů. Nařízení vláda vydala díky zákonu, který schválil maďarský parlament v polovině června a který zakazuje osvětu o sexuálních menšinách.

Viktor Orbán na summitu EU v Bruselu v prosinci 2020. Foto: Evropská unie

Normu kritizují aktivisté i Evropská unie.

Nařízení je první z celé řady, které může vláda díky novému zákonu vydat. Knihy s gay a lesbickou tematikou, s explicitním sexuálním obsahem či podporující změnu pohlaví by knihkupectví měla prodávat v části obchodu oddělené od ostatních publikací. Tyto knihy by podle vládního výnosu měly být zabaleny do uzavřeného obalu.

V obchodech, jež stojí méně než 200 metrů od školy či kostela, je jejich prodej zakázán.

Zákon, který v polovině června schválil parlament ovládaný konzervativní stranou Fidesz premiéra Viktora Orbána, znemožňuje mimo jiné osvětu ve školách týkající se sexuálních menšin. Obsahuje také dodatky, které zakazují zobrazení jakékoli jiné sexuální orientace než té heterosexuální a zobrazení změny pohlaví ve školních vzdělávacích programech, ale i ve filmech a reklamách cílených na osoby do 18 let.

Podle vlády je cílem tohoto zákazu „zdravý tělesný a duševní vývoj dětí“.

Proti novému zákonu protestovaly na konci července v rámci budapešťského Gay Pridu desítky tisíc lidí. LGBT aktivisté tvrdí, že cílem Orbánovy vlády je zastrašit a vytlačit na okraj společnosti lidi s menšinovou sexuální orientací. Pochodu se zúčastnili představitelé maďarské opozice, kteří se domnívají, že zákon je součástí politické kampaně před parlamentními volbami, které zemi čekají příští rok.

Zákon kritizovala i Evropská unie a část členských zemí. V polovině července Evropská komise oznámila, že s Maďarskem zahajuje řízení kvůli obavám o stavu práv sexuálních menšin v zemi. (ČTK)