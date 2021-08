Američanka s českými kořeny Nelly Kordová se stala olympijskou vítězkou v golfu. Třiadvacetiletá sportovkyně je dcerou tenisového grandslamového šampiona Petra Kordy.

#USA's Nelly Korda wins gold in the women's #Golf at #Tokyo2020!

It's the nation's first women's title in Olympic golf since 1900!@igfgolf @TeamUSA pic.twitter.com/UZExTOgb3G

— Olympics (@Olympics) August 7, 2021