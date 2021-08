Izrael dnes oznámil, že do funkce velvyslance ve Spojených státech vybral prezidentova bratra a generála ve výslužbě Michaela Herzoga. Poukázal přitom na jeho dlouholeté zkušenosti s Íránem. Informovala o tom agentura Reuters.

Teherán jedná se světovými mocnostmi o podmínkách oživení jaderné dohody, kterou uzavřely s Íránem v roce 2015 Spojené státy, Rusko, Čína, Británie, Francie a Německo. Součástí dohody bylo zmírnění protiíránských sankcí výměnou za omezení jaderných ambicí Teheránu a záruky, že Írán nebude vyvíjet jaderné zbraně. Spojené státy za vlády bývalého prezidenta Donalda Trumpa od této dohody jednostranně odstoupily a obnovily proti Íránu sankce. Ten pak začal dohodu porušovat.

Írán a ostatní signatáři dohody od dubna jednali o tom, jak ji obnovit. Podle íránských a západních činitelů tomu ale stále brání řada neshod. Šesté kolo nepřímých rozhovorů mezi Teheránem a Washingtonem bylo přerušeno 20. června a datum dalších jednání zatím oznámeno nebylo.

Izrael vnímá íránský jaderný program jako přímou hrozbu a vláda izraelského premiéra Naftaliho Bennetta před oživením jaderné dohody z roku 2015 varovala, protože ji považuje za příliš mírnou.

Írán tvrdí, že o výrobu jaderné bomby neusiluje a že mu jde především o energetiku a další mírové projekty.

Devětašedesátiletý Michael Herzog sloužil v izraelské armádě 40 let, byl zapojen do četných mírových jednání s Palestinci a byl personálním šéfem čtyřem ministrům obrany, uvedla Bennettova kancelář v prohlášení. Poukázala zároveň na Herzogovu „zevrubnou znalost strategických problémů, kterým Izrael čelí, zejména znalost íránského jaderného programu“. Jeho jmenování do funkce podle prohlášení kanceláře premiéra brzy schválí vláda.

Michael Herzog je bratrem prezidenta Jicchaka Herzoga, který nastoupil funkce v červenci letošního roku. V Izraeli je prezident spíše ceremoniální funkcí. (ČTK)