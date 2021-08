Do Varšavy dorazil i manžel běloruské běžkyně Krysciny Cimanouské, Arseň Zdanevič. I on dostal humanitární vízum a v Polsku si chce hledat práci. Sprinterka se s běloruským režimem dostala do konfliktu, když kritizovala vedení olympijského týmu. (ČTK)