Vakcíny si budou moci do ordinací objednat i dětští praktici

Ministerstvo zdravotnictví a všechny zdravotní pojišťovny podepsaly novou smlouvu s firmou Avenier, která zvítězila ve výběrovém řízení na distributora vakcín proti covidu-19. Od pondělí si je budou moci objednávat i praktičtí lékaři pro děti.

Distributor bude rozvážet vakcíny firem Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson zdravotnickým zařízením, která zřizují očkovací místa, i do ordinací praktických lékařů pro dospělé a děti. „To by mělo mít pozitivní vliv na rychlost očkování. A to jak celé populace, tak především ve věkové skupině 12 až 16 let,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Firma bude moci podle ministerstva rozdělit balení vakcín na menší části, minimálně ale musí obsahovat 50 dávek. Dělení žádali v případě očkovací látky Moderna praktičtí lékaři pro děti. Jedno balení totiž obsahuje 100 dávek, což by menší ordinace nedokázaly využít. Právě Moderna je povolena i pro děti od 12 let, ostatní vakcíny, které bude Avenier rozvážet, jsou pro dospělé.

Avenier ze skupiny Agel podnikatele Tomáše Chrenka musí zajistit také uskladnění vakcín ve svém centrálním skladu. Ministerstvo zdravotnictví bude mít možnost distribuci přesměrovat, a vyřešit tak případný nedostatek některé z vakcín.

Dohoda s distributorem je na čtyři roky a nahrazuje předchozí smlouvy na distribuci očkovacích látek, které vzešly z jednacího řízení bez uveřejnění. Ministerstvo zdravotnictví a zdravotní pojišťovny rovněž připravují veřejnou zakázku, v níž bude vybrán distributor očkovací látky Comirnaty od společností Pfizer/BioNTech. (ČTK)