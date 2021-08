Spolu svolá mimořádnou schůzi Sněmovny, pokud Babiš nevyřeší situaci v BIS

Koalice Spolu svolá mimořádnou schůzi Sněmovny, pokud premiér Babiš nevyřeší situaci v BIS. Podpisy koalice sesbírala, schůze by se uskutečnila v příštím týdnu, sdělil na dnešní tiskové konferenci předseda ODS Petr Fiala.

Babiš oznámil, že v pondělí bude o obsazení místa šéfa BIS jednat s předsedou koaličních sociálních demokratů Janem Hamáčkem. Předtím neuspěl s návrhem, aby téma dnes probral bez vládního návrhu nominanda sněmovní bezpečnostní výbor.

„Budeme se snažit situaci odblokovat krokem, který považujeme za krajní, a to je, že jsme shromáždili podpisy ke svolání mimořádné schůze Sněmovny, která by se touto věcí zabývala,“ řekl Fiala.

Jde podle něj o krok mimořádný. „Jsme připraveni ho nepoužít, pokud pan premiér Babiš udělá to, co by bylo logické, a v příštích dnech navrhne jméno pana plukovníka Koudelky a vyřeší záležitost tak, aby kontinuálně pokračovala práce BIS,“ doplnil šéf občanských demokratů.

Fiala míní, že se Koudelka ve funkci osvědčil, proto by měl pokračovat. BIS se podle něj těší důvěře partnerů a služba i ředitel mají podporu napříč politickým spektrem. Připomněl, že Babišova vláda několikrát navrhla ředitele BIS na povýšení do generálské hodnosti. Tomu ale nevyhověl prezident Miloš Zeman. (ČTK)