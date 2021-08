Povstalci pocházející ze severoetiopského státu Tigraj ovládli město Lalibela v sousedním Amharsku. Lalibela je proslulá svými chrámy vytesanými do skal, tyto památky etiopských ortodoxních křesťanů jsou na seznamu UNESCO.

Zástupce starosty Lalibely podle britské BBC řekl, že město je pod kontrolou povstalců z Tigrajské lidově osvobozenecké fronty (TPLF). Sice se v něm nestřílelo, ale místní lidé z něho prchají a dělají si obavy o osud chrámů. Tyto monolitické stavby lidé vytesali ve 12. a 13. století místo poutí do Svaté Země, která byla tehdy nedosažitelná. Jistý svědek agentuře Reuters řekl, že ve středu z Lalibely uprchly amharské jednotky, které bojují na straně etiopské ústřední vlády. S sebou odvezly několik sanitek a nákladních aut. Spolu s nimi město prý opustili místní úředníci.

„Dostali se k nám zprávy, že tigrajské jednotky ovládly Lalibelu. Vyzýváme TPLF, aby chránila toto místo kulturního dědictví,“ řekl dnes mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price. Lalibela je jednou z nejnavštěvovanějších destinací v Etiopii, ale od začátku bojů v Tigraji loni v listopadu tam turistů výrazně ubylo.

Kromě Amharska se boje nově rozšířily i do Afarska, dalšího regionu sousedícího se státem Tigraj. Děje se tak poté, co povstalci z TPLF zaznamenali v červnu významné území zisky, včetně tigrajské metropole Mekele. TPLF tvořila tigrajskou regionální vládu, loni v listopadu ji ovšem federální síly od moci odstavily a etiopská vláda ji označuje za teroristickou organizaci. TPLF se však nadále považuje za legitimní vládu státu Tigraj. Za svůj vstup do Amharska a Afarska sklidila mezinárodní kritiku a tento týden jak OSN, tak Spojené státy, vyzvaly všechny strany k zastavení bojů.

Násilnosti si vyžádaly tisíce mrtvých, miliony lidí prchly ze svých domovů. (ČTK)