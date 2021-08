Centrální vláda v Austrálii vyplatí odškodné dětem domorodých obyvatel, které v minulosti odebrala rodinám a přesunula je na výchovu do bělošských rodin. Program nucené asimilace v Austrálii pokračoval až do 70. let.

Vedle jednorázově vyplacené částky 75 000 australských dolarů (téměř 1,2 milionu korun) náleží obětem rovněž osobní omluva od členů vlády, pokud o ni projeví zájem. Program představil premiér Scott Morrison.

Vláda chce tímto krokem alespoň částečně napravit „ostudnou kapitolu svých dějin“, uvedl premiér. V projevu v parlamentu také připomněl, že vedení země se už v minulosti za tyto kroky vůči původnímu obyvatelstvu omluvilo, ale že „činy musejí odpovídat slovům“.

Tehdejší děti jsou označovány jako „ukradená generace“, snaha o asimilaci se dotkla tisíců z nich. Odškodné poskytnuté centrální vládou se bude týkat lidí, kteří žijí v oblastech, které v inkriminované době spravovalo britské Společenství národů – Severní území, Území hlavního města, kde leží Canberra, a Teritorium Jervisova zátoka.

Podle premiéra Morrisona dá vláda na nápravu újmy způsobené asimilací 378,6 milionu australských dolarů (šest miliard korun). Jednorázová částka 75 000 australských dolarů je vyjádřením uznání způsobené újmy. Oběti nucené asimilace mají také nárok na „příspěvek na uzdravení se“ ve výši 7000 australských dolarů (asi 111 000 Kč).

Některé australské státy už podobným způsobem odškodnily ukradené děti domorodců, centrální vláda ale k tomuto kroku přistoupila poprvé. Původní Australané jsou ve většinové společnosti znevýhodněni v přístupu ke zdravotní péči, ve školství i v platech. Dnes ohlášený krok uvítali zastánci jejich práv, přišel ale podle nich po velmi dlouhém čekání. Přislíbená částka půjde z celostátního programu, který se snaží snížit rozdíly v kvalitě života původního a většinového obyvatelstva. (ČTK)