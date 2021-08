Kalifornské město Greenville po několika dnech požárů lehlo popelem. Požár Dixie se stal osmým nejničivějším požárem v historii Kalifornie. 15 tisíc lidí bylo evakuováno, zatím není jasné, zda byl někdo zraněn. (NBC, ABC)

The massive Dixie Fire, the largest wildfire burning in California, devastated the small town of Greenville, with footage showing multiple structures consumed by flames. https://t.co/RlkObFNmYH pic.twitter.com/hQXSAdI3tD

— ABC News (@ABC) August 5, 2021