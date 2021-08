Bubeník Charlie Watts se nezúčastní podzimních koncertů Rolling Stones v USA. Oznámil, že podstoupil úspěšný lékařský zákrok, ale musí odpočívat. Aby se ale turné No Filter po covidu-19 nemuselo znovu odkládat, zastoupí ho Steve Jordan. (Rolling Stones)

We’re sure you’ll all join us in wishing Charlie a speedy recovery.

All 2021 tour dates will go ahead as planned. pic.twitter.com/8OgOIEwHWq

— The Rolling Stones (@RollingStones) August 5, 2021