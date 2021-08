Hnutí ANO by v červenci vyhrálo volby. Jeho voličské jádro zůstává stabilní a hlas by mu dalo 26 procent respondentů. Hned za nám by skončila koalice SPOLU s 21,5 procenty hlasů. Preference komunistů, Přísahy a ČSSD jsou stejné.

Červencový průzkum agentury Median zjišťoval u 1078 respondentů, koho by volili. A největší preference má hnutí ANO, následuje koalice Spolu a třetí by bylo spojení stran Pirátů a Starostů, kterým by dalo hlas 20 procent respondentů. Z hlediska potenciálu jsou ale oba subjekty vyrovnané.

A velice vyrovnané jsou i preference hnutí Přísaha Roberta Šlachty, ČSSD a komunistů. Všechny tři subjekty by volilo 6,5 procenta respondentů. Sociální demokracie se podle průzkumu drží těsně na hranici volitelnosti. (Median)