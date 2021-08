Podívejte se, co vás v Deníku N čeká zítra:

– Železnice dál vyhlíží lepší zabezpečení

– Lidé bez nároku na dotace po tornádu

– Kejval a spol. nezvládají svou práci, tvrdí šéf Národní sportovní agentury

– Turecký boj s ohněm i hrdostí

– Čínští vývojáři her se bojí vlády

– Superstar Kris Wu čelí obvinění ze znásilnění

– Komentář: Co už změnila a co ještě změní pandemie

– Lidé se neumějí chovat v krizích. Před tornády nevarujeme, říká šéf ČHMÚ