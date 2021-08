WHO vyzvala k zastavení očkovávání třetí dávkou covidové vakcíny

Světová zdravotnická organizace dnes vyzvala k dočasnému zastavení přeočkovávání covidovou vakcínou. Podle ní má mít nyní přednost vakcinace v chudších zemích. Šéf organizace kritizoval země, které třetí dávku nabízejí.

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dnes v Ženevě kritizoval země, které chtějí občanům nabídnout či již nabízejí třetí dávku vakcíny kvůli její údajně postupně klesající účinnosti v ochraně před covidem-19. Přeočkovávání je podle něj potřeba zastavit nejméně do konce letošního září, kdy by mělo být naočkováno alespoň deset procent populace ve všech zemích světa.

„Země s vysokými příjmy podaly 100 dávek na 100 obyvatel,“ řekl Tedros. „Nízkopříjmové země mohly současně podat jen 1,5 dávky na 100 obyvatel, protože jim vakcíny chybějí. Potřebujeme to nutně otočit, aby většina vakcín šla nízkopříjmovým zemím namísto těm s vysokými příjmy,“ dodal.

WHO tvrdí, že vědci nejsou zajedno, zda třetí dávka podaná lidem, kteří již dvě obdržely, účinně brání v šíření koronaviru. Izrael, Francie, Německo a řada blízkovýchodních zemí nicméně již třetí dávku vakcíny aplikují, zatímco Británie a Spojené státy o tom uvažují s ohledem na šíření nakažlivější koronavirové varianty delta.

Český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dnes požádal odborníky o vypracování stanoviska, zda bude potřeba podat některým lidem třetí posilující dávku očkování. Rozhodnout chce do konce srpna. (ČTK)