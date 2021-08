Úřady dostaly v červenci 1821 žádostí o náhradní výživné, vyplatily 1,8 milionu korun

Úřady práce dostaly v červenci 1821 žádostí o náhradní výživné. Alimenty od státu za neplatiče přiznaly zatím zhruba polovině žadatelů a žadatelek. Celkem za první měsíc od jeho zavedení vyplatily 1,83 milionu korun.

Na dotaz ČTK to sdělila mluvčí generálního ředitelství úřadu práce Kateřina Beránková. Podle úřadu práce a ministerstva práce zájem o podporu zatím naplňuje očekávání. Počítalo se s tím, že by ročně mohlo dorazit kolem 24 000 žádostí, tedy 2000 měsíčně.

„V 86 procentech je žadatelem žena a ve 14 procentech muž. Ve více než 52 procentech případů už úřad práce dávku přiznal, a to v celkovém objemu 1,829.803 korun. V průměru obdrželi žadatelé v červenci 1930 korun,“ uvedly k zájmu za první měsíc úřad práce a tiskové oddělení ministerstva práce.

Náhradní výživné se zavedlo od 1. července jako nová sociální dávka. Úřad práce má vyplácet dětem neplatičů nehrazené stanovené výživné či doplácet dlužnou částku, a to nejvýš do 3000 korun měsíčně až dva roky. Podmínkou je, že rodič peníze po dlužníkovi vymáhá v exekuci či u soudu. Po skončení poskytování podpory vymáhání převezme úřad. Podle podkladů k zákonu o náhradním výživném se počítá s tím, že se státu podaří získat zpět zhruba desetinu výdajů.

Podle ředitelství úřadu práce a tiskového oddělení ministerstva se nyní ostatní žádosti posuzují. U některých se čeká na dodání potřebných podkladů. Žádající nepředložili třeba návrh na exekuci či soudní rozhodnutí. Někteří nezačali alimenty po dlužnících ještě sami vymáhat. Chyběly i doklady o obdrženém výživném. Žádosti a doložené podklady úředníci posoudí a vyřídí do 30 dnů. Při splnění podmínek začne stát dávku vyplácet. Rodiče budou vždy po čtyřech měsících dokládat, zda peníze od partnera či partnerky stále nedostávají.

Podle očekávání by ročně stát měl dostat asi 24 000 žádostí, tedy 2000 měsíčně. „Data za červenec ukazují, že se tato očekávání naplnila. Úřad práce očekává větší počet podaných žádostí s návratem lidí z dovolených a příchodem podzimu,“ uvedly úřad a tiskové oddělení resortu. Podle nich by pak při vyřizování ale neměly nastat větší problémy.

Kvůli náhradnímu výživnému totiž vzniklo v úřadech práce 160 nových úřednických míst. Do každé pobočky v republice nastoupili zhruba dva pracovníci. Pozice nejsou jen dočasné pro počáteční nápor, ale trvalé. Podle podkladů k zákonu má být v prvním roce na úředníky potřeba 115,48 milionu korun. Dalších 38 milionů měl stát nový informační systém, jeho roční provoz má pak vyjít asi na 12 milionů korun. Na náhradním výživném by se mělo ročně vyplatit kolem 861,31 milionu korun. Pro letošek by mělo mít ministerstvo práce ve svém rozpočtu 445 milionů korun.

Informace mohou zájemci najít na webu úřadu práce. Na stránce jsou nejčastější otázky a odpovědi i videa s návodem. (ČTK)