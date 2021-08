Šéf Národní sportovní agentury Filip Neusser ostře kritizuje Český olympijský výbor a jeho předsedu Jiřího Kejvala kvůli letu do Tokia. „Pokud by šli sportovci ihned do karantény, mohli stihnout soutěže,“ říká v rozhovoru s Deníkem N.

foto: Gabriel Kuchta, DeníkN