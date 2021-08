Let běloruské běžkyně Cimanouské, která po sporu s vedením výpravy opustila olympiádu v Tokiu, přistál ve Vídni. Podle rakouských úřadů se na letišti ve Schwechatu zdrží jen krátce a bude pokračovat v cestě do Varšavy. Více jsme psali zde.

Vídeňské letiště oznámilo, že let z Tokia přistál dnes v 15.08 SELČ. Před letounem podle agentury AFP čekalo zvláštní vozidlo, které mělo Cimanouskou dopravit mimo zraky čekajících novinářů.

V tranzitní zóně mají atletku doprovázet zástupci rakouského ministerstva zahraničí, o její bezpečnost bude postaráno, řekl podle agentury DPA mluvčí resortu.

Původně se předpokládalo, že Cimanouskaja poletí přímo do Varšavy, na poslední chvíli ale cíl své cesty změnila. „Jak jsme opakovaně naznačovali, podrobnosti ohledně jejího letu nebudeme zveřejňovat,“ řekl dnes agentuře Reuters náměstek polského ministerstva zahraničí Marcin Przydacz. Podle údajů webu Flightradar odlétá nejbližší spoj do Varšavy z vídeňského letiště dnes po 18.00.

Podle vedení exilové organizace Běloruský dům, která sídlí ve Varšavě, dnes do polského hlavního města z Ukrajiny přicestuje manžel atletky. Stejně jako jeho žena i on obdržel polské humanitární vízum, uvedla agentura Reuters s odvoláním na vládního mluvčího.

Čtyřiadvacetiletá sprinterka se s běloruskými funkcionáři dostala do konfliktu, když na sociálních sítích kritizovala vedení běloruského olympijského týmu. Reprezentační trenér Jurij Mojsevič a funkcionář Artur Šumak ji údajně nutili, aby se z Tokia předčasně vrátila do vlasti. Cimanouskaja se místo toho v neděli obrátila na letišti v Tokiu na japonskou policii a požádala o ochranu. Po noci strávené v letištním hotelu úspěšně požádala v dějišti olympijských her na polské ambasádě o humanitární vízum. Azyl jí nabízela také Česká republika. (ČTK)