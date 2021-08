Desítky lidí dnes od rána čekaly ve frontě před kulturním domem ve Vítkově na Opavsku, kam vyrazil mobilní očkovací tým Fakultní nemocnice Ostrava, aby lidem z odlehlejších oblastí kraje nabídl očkování proti covidu-19.

Mobilní týmy už v úterý očkovaly neregistrované zájemce také v Osoblaze na Bruntálsku a Jablunkově na Frýdecko-Místecku. Pro vakcíny si tam přišlo 151, respektive 172 lidí. Novinářům to dnes řekl hejtman Ivo Vondrák (ANO).

Ve Vítkově zdravotníci za první hodinu naočkovali 18 lidí, ve frontě jich před zahájením očkování bylo zhruba 50. Přicházeli nejen starší lidé, ale například i rodiče s dětmi. Ve Vítkově, kam se dnes na průběh očkování s pomocí mobilního týmu přijel podívat i premiér Andrej Babiš (ANO), se bude očkovat do dnešních 17:00. „Očkování jsem využil, protože to mám tady doma. Mám to jednodušší, jinak bych musel až do Opavy. Určitě vítám, že tahle možnost je. Prodělal jsem covid, tak mě nejprve na očkování nevzali a musel jsem čekat. Teď už tu možnost mám, tak proč bych nešel,“ řekl jeden z očkovaných obyvatel Vítkova.

Mobilní očkovací týmy kraj využívá od počátku očkování, kdy například objížděly sociální zařízení. „Momentálně očkujeme v odloučených oblastech, které jsou dále od center. Ukazuje se, že to má smysl. Očkování bez registrace se ukazuje jako velmi pozitivní,“ uvedl Vondrák. Dodal, že značný zájem mezi neregistrovanými je i o očkování v obchodním centru Forum Nová Karolina, kde se očkovací místo pro neregistrované zájemce otevřelo 21. července. „Chystáme nový projekt. Chceme s očkováním dojíždět tam, kde je větší koncentrace lidí,“ řekl Vondrák. Mobilní týmy by tak mohly vyjíždět například k obchodním řetězcům. „Ukazuje se, že zájem o registrace (k očkování) je poměrně nízký. Už se to snižuje, takže toto je cesta, jak se dostat na vyšší proočkovanost,“ dodal hejtman.

Lidé z odlehlých oblastí kraje si mohli vybrat, zda se nechají očkovat jednodávkovou vakcínou od firmy Johnson & Johnson nebo mají zájem o vakcínu Pfizer/BioNTech, která se podává ve dvou dávkách. Druhé očkování jim kraj znovu zařídí, pomoc mu nabídli i někteří praktičtí lékaři. Zájem o jednotlivé druhy vakcín je podle Vondráka srovnatelný. „Domnívám se, že je velice dobré, že fungují tyto mobilní týmy, protože ne všichni občané jsou ochotni aktivně přistoupit k očkování, to znamená registrovat se a dojíždět do mnohdy i vzdálenějších očkovacích míst,“ uvedl starosta Vítkova Pavel Smolka (Sdružení nezávislých kandidátů).

V Moravskoslezském kraji, kde žije 1,2 milionu obyvatel, má aktuálně alespoň jednu dávku očkování zhruba 49 procent obyvatel, dvě dávky přibližně 43 procent.V kraji se očkuje například i ve firmách a funguje v něm také několik velkokapacitních očkovacích center. Největší na ostravském výstavišti Černá louka. „Samozřejmě počítáme s tím, že páteřní sítí očkování zůstanou naše krajské nemocnice, a to buď v jejich prostorách nebo v prostorách mimo nemocnici. Jednáme o tom, že bychom to velké očkovací centrum na Černé louce přenesli do menšího pavilonu, abychom nebránili organizaci různých výstav,“ doplnil Vondrák. (ČTK)