Opilí australští olympionici tropili v letadle z Tokia výtržnosti

Čeští oštěpaři Jakub Vadlejch a Vítězslav Veselý postoupili do finále na olympiádě. Vadlejch hodil svůj oštěp do vzdálenosti 84,93 m a dosáhl tak svého nejlepšího výkonu v letošním roce. To se povedlo i Veselému, který dohodil do vzdálenosti 83,04 m.

VÝBORNĚ! 🔥 Jakub Vadlejch i Vítězslav Veselý míří do finále mezi 12 nejlepších oštěpařů letošních olympijských her!👏🏻 #olympijsky #olympijskytym #Tokio2020 #CzechAthletics pic.twitter.com/8CqT8yOCzy — Český olympijský tým (@olympijskytym) August 4, 2021