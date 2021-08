Cuomo odmítl odstoupit, vzepřel se žádosti prezidenta

Guvernér státu New York Andrew Cuomo, jehož prezident Joe Biden vyzval k rezignaci, odmítl, že by sexuálně obtěžoval podřízené a sdělil, že neodstoupí. „Chci, abyste to slyšeli ode mě: nikdy jsem se nikoho nepatřičně nedotýkal.“

Cuomo: "I never touched anyone inappropriately or made inappropriate sexual advances. That is just not who I am" https://t.co/5gMbotH34x pic.twitter.com/gkw1qd1loK — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) August 3, 2021

Cuomo jako odpověď sestavil 85ti stránkový dokument, ve kterém zveřejnil fotografie, na nichž se objímá či dává polibek lidem. Mínil to podle svých slov jako ukázku toho, že patří mezi lidi, kteří se jiných často dotýkají a nemají problém je políbit, protože „to je italský zvyk.“

Cuomo je italského původu, jeho prarodiče se do USA přistěhovali z Campanie.

Státní zástupkyně New Yorku Letitia Jamesová obvinění Cuoma vyšetřovala pět měsíců, jí ustanovená komise vyslechla 179 lidí. Její závěry byly jasné:

„Rozhovory, které jsme vedli, odhalily hluboce znepokojující obraz: guvernér Cuomo sexuálně obtěžoval stávající a bývalé státní zaměstnankyně a porušoval tím federální zákon,“ řekla Jamesová na tiskové konferenci.

Cumovo vedení úřadu podle závěru komise vytvořilo „nepřátelské pracovní prostředí“ a bylo naplněno „strachem a urážkami“.

Předseda newyorského parlamentu Carl Heastie oznámil, že jím schválený proces impeachmentu Cuoma bude po zjištění komise pokračovat.

„Guvernér ztratil důvěru zákonodárného sboru a nemůže nadále setrvat v úřadu. Jakmile obdržíme relevantní dokumenty od státní zástupkyně Jamesové, vyvoláme proces impeachmentu co nejrychleji bude možné,“ sdělil Heastie. (NBC)