Hasiči zasahují na řekách v Ústeckém kraji kvůli únikům látek

V Děčíně unikla ropná látka do Labe, hasiči ji zachycují pomocí norných stěn, které v proudu řeky drží motorový člun. U obdobné události zasahují hasiči také u obce Černčice na Lounsku, kde unikla zatím neznámá látka do Ohře.

Hasiči v místě úniku rovněž instalovali norné stěny a látku zasypávají sorbčním materiálem. Případy spolu nesouvisejí, úhyn ryb hasiči neevidují. ČTK to dnes večer řekl mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf.

„V Děčíně, tam nám něco přitéká kanalizační sítí, takže se hledá zdroj, je to ropná látka. Na Lounsku tam bylo i Povodí Ohře, my jsme je vozili po řece. Byly to drobné skvrny, měli jsme podezření, že by to mohl být i postřik z polí, ale odborníci z Povodí Ohře to vyloučili,“ řekl Rudolf a dodal, že šlo lehký olejový film. (ČTK)