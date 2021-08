Soud začal vyšetřovat Bolsonara za nepodložená tvrzení o volebních podvodech

Brazilský nejvyšší volební soud začal vyšetřovat prezidenta Jaira Bolsonara za jeho tvrzení o volebních podvodech. Soud dříve vyzval hlavu státu, aby svá slova doložila, což ale prezident ve stanovené lhůtě neudělal. Bolsonaro řekl, že se nenechá soudem zastrašit.

Uvedla to dnes agentura AFP.

Bolsonaro opakovaně uváděl, že elektronický hlasovací mechanismus, který Brazílie zavedla v roce 1996, otevírá prostor volebním podvodům. Prezident proto chce, aby se systém změnil. Volič by po hlasování dostal od stroje stvrzenku, kterou by odložil do urny při odchodu z volební místnosti. Tím by šlo hlasy fyzicky přepočítat, tvrdí Bolsonaro. Prezidenta v neděli na demonstraci podpořilo několik tisíc osob.

„Nenechám se zastrašit a budu i nadále využívat svou svobodu názoru a kritického úsudku,“ uvedl Bolsonaro.

Nejmenovaný člen Bolsonarovy vlády řekl agentuře AP, že federální policii dala vláda příkaz, aby shromáždila indicie o volebních podvodech způsobených systémem hlasování. Policii se ale žádný takový případ nalézt nepodařilo. Vláda proto do pondělí, kdy vypršela lhůta na předložení důkazů, žádné dokumenty nezaslala.

Předseda Nejvyššího volebního soudu Luís Roberto Barroso uvedl, že volební systém v Brazílii je důvěryhodný. Kritizoval také změny navržené Bolsonarem. Podle něj se hlava státu snaží řešit neexistující problém, čímž může ale vyvolat opravdové komplikace. Systém volebních stvrzenek by podle něj mohl třeba vést k volebním manipulacím.

Podle analytiků, které oslovily agentury AP a AFP, si Bolsonaro svými tvrzeními o nedůvěryhodnosti volebního mechanismu připravuje pole na eventuální prohru v příštích prezidentských volbách. Novou hlavu státu budou Brazilci vybírat v příštím roce. V posledních měsících podpora veřejnost krajně pravicovému prezidentovi výrazně klesla. V čele předvolebních průzkumech se opakovaně objevil bývalý levicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Letos Lula vyhrál několik významných právních bitev, když soudy vyšší instance zrušily předchozí rozsudky, ve kterých byl odsouzen za korupci. Soudce Sergia Mora, který Lulu poslal do vězení, pak nejvyšší soud označil za předpojatého. (ČTK)