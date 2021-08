Běloruská opoziční vůdkyně Svjatlana Cichanouskaja prohlásila, že je hluboce šokovaná smrtí aktivisty Vitala Šyšova, jenž byl dnes nalezen oběšený na stromě v kyjevském parku.

Zároveň odmítla spekulovat, kdo by mohl být za jeho smrt zodpovědný. Agentuře Reuters také řekla, že nenásilný přechod k demokracii v Bělorusku je podle ní možný. Režim autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka nazvala „peklem“.

„Absolutně věřím v nenásilné předání moci,“ prohlásila osmatřicetiletá politička. „Chceme, aby to peklo v naší zemi skončilo co nejdříve. Když vyvineme na režim dostatečný tlak, nebude jiné východisko. Skutečně věřím, že Bělorusko může být úspěšným příkladem pokojného předání moci,“ dodala Cichanouskaja. V interview rovněž vyjádřila názor, že mezinárodní sektorové sankce vůči Bělorusku by mohly být velmi účinné a změnit prezidentovo chování.

Bývalá učitelka kandidovala v loňských prezidentských volbách proti Lukašenkovi a je přesvědčená, že ve volebním klání zvítězila. Podle oficiálních výsledků vyhrál dlouholetý autoritářský vládce země Lukašenko. Podle opozice, Evropské unie a některých dalších zemí byly výsledky voleb zfalšované ve prospěch hlavy státu. Po volbách následovaly rozsáhlé protivládní protesty, proti nimž bezpečnostní složky tvrdě zasáhly a desetitisíce lidí zatkly. Cichanouskaja se mezitím uchýlila do litevského exilu.

Před svým dnešním setkáním s britským premiérem Borisem Johnsonem v Londýně na Twitteru reagovala na zprávu o smrti běloruského aktivisty Šyšova v Kyjevě. „Je znepokojující, že ti, kteří prchají z Běloruska, stále nemohou být v bezpečí,“ napsala a dodala, že děkuje ukrajinským úřadům, že jeho smrt vyšetřují. „Smrtí Vitala Šyšova jsem hluboce šokovaná,“ řekla později agentuře Reuters, podle níž odmítla spekulovat o tom, kdo by mohl být za jeho smrt zodpovědný.

Vital Šyšov, který na Ukrajině pomáhal Bělorusům prchajícím před represemi z vlasti, zmizel v pondělí poté, co si šel pravděpodobně zaběhat. Dnes ráno ho našli oběšeného v jednom z kyjevských parků. Ukrajinská policie případ vyšetřuje, a to včetně možnosti, že byl zavražděn. Nevládní organizace Běloruský dům na Ukrajině, v jejímž čele Šyšov stál, uvedla, že běloruský režim ho vnímal jako nebezpečí. Jeho úmrtí označila za likvidaci. (ČTK)