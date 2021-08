Řada činitelů v USA zpřísňuje zdravotní nařízení a zavádí povinnost očkování pro pracovníky ve vybraných profesích. Důvodem je pokračující nárůst denních počtů nových případů covidu-19, připisovaný šíření varianty delta.

Guvernér státu New York Andrew Cuomo dnes naléhal na podniky, aby odmítaly nenaočkované zákazníky. Louisiana znovu zavede povinné nošení roušek. Florida, která se potýká s nebývalým nárůstem počtu hospitalizovaných s covidem-19, naopak nedávno zakázala školám vyžadovat roušky ve školách.

Pro pracovníky ve veřejné dopravě ve státu New York a zaměstnance nemocnic, domovů pro seniory a věznic v New Jersey bude povinná vakcinace proti covidu-19, nebo se budou před příchodem do práce pravidelně testovat. Starosta Denveru zase oznámil, že očkování bude povinné pro všech 11.000 zaměstnanců města.

Řada místních samospráv se zase vrací k příkazu nošení roušek na veřejných místech. Povinnost zakrývání obličeje ve vnitřních prostorech začne platit od středy ve státu Louisiana.

Činitelé na mnoha místech USA se v poslední době snaží přesvědčit Američany k naočkování s tím, jak se v zemi šíří varianta delta. „Pokud nejste naočkovaní, varianta delta by vás měla zásadně znepokojovat a měli byste se jí obávat,“ řekl dnes na tiskovém brífinku newyorský guvernér Cuomo. Dodal přitom, že pokud se vývoj pandemie nezlepší, rozšíří povinnost vakcinace na některé další profese. Ve stejném duchu se vyjádřil i guvernér sousedního New Jersey Phil Murphy.

Opačný přístup zaujalo vedení Floridy, která je nyní epicentrem epidemie v USA. Guvernér Ron de Santis se dlouhodobě staví proti povinnému nošení roušek či vyžadování očkování po pracovnících. Stát na jihu USA nyní nicméně eviduje přes 10.000 lidí hospitalizovaných kvůli těžkému průběhu covidu-19, což je asi čtvrtina z celých Spojených států. Za posledních 30 dní počet lidí v nemocnicích na Floridě vzrostl pětinásobně. Počty zemřelých se nicméně zatím drží na nižší úrovni než při předchozích vlnách.

„Nyní máme v nemocnicích mnohem mladší obyvatelstvo,“ řekla šéfka asociace floridských nemocnic Mary Mayhewová. „Máme 25leté lidi v nemocnicích na jednotkách intenzivní péče na ventilátorech. Musíme přesvědčit 25leté, 30leté, že je to (virus) nyní i pro ně ohrožením života,“ dodala.

Nová nařízení státních i místních činitelů přichází jen pár dní poté, co prezident Joe Biden vyhlásil nová pravidla pro všechny federální zaměstnance. Od těch se bude vyžadovat naočkování, jinak se budou muset až dvakrát týdně testovat, nosit roušky a dodržovat rozestupy na pracovišti.

Podle dnešního vyjádření Bílého domu se nyní každý pátý nový případ v USA objeví buď na Floridě nebo v Texasu. Na 17 procent nově zjištěných infekcí přitom pochází ze sedmi státu s nejmenší proočkovaností. Podle šéfky amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Rochelle Walenské se nyní denní počet zemřelých v USA pohybuje kolem hranice 300, což je o čtvrtinu více než před týdnem. (ČTK)