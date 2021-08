Spojené státy předaly ruskému velvyslanectví seznam 24 diplomatů, kteří musí do 3. září opustit zemi. V rozhovoru pro magazín National Interest to řekl ruský ambasador ve Washingtonu Anatolij Antonov.

Z jeho vyjádření není jasné, zda požadavek Spojených států vyvolal nějaký konkrétní spor, napsala agentura Reuters. Podle agentury TASS diplomaté odjíždějí kvůli končícím vízům. Mluvčí americké diplomacie dnes označil velvyslancovy výroky za nepřesné.

„Téměř všichni odjedou bez toho, aniž by byli nahrazeni, protože Washington náhle zpřísnil postup vydávání víz,“ uvedl Antonov a zároveň prohlásil, že ruské diplomatické mise ve Spojených státech jsou „bezprecedentně omezovány“ a restrikce se podle něj stupňují.

„Američtí kolegové jsou v tomto ohledu vytrvalí a kreativní. Vyhošťování diplomatů se tu a tam děje pod za vlasy přitaženými záminkami. Loni v prosinci ministerstvo zahraničí jednostranně stanovilo tříletý limit pro dobu nasazení ruského personálu ve Spojených státech, které – pokud je nám známo – neuplatňuje vůči žádné jiné zemi,“ nechal se slyšet ruský velvyslanec.

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price dnes podle agentury Reuters uvedl, že Antonov situaci s 24 ruskými diplomaty popsal nepřesně. Ruští diplomaté si mohou zažádat o prodloužení víz a tyto žádosti jsou jednotlivě posuzovány, řekl Price.

Vztahy mezi Ruskem a Spojenými se zhoršily mimo jiné kvůli ukrajinské krizi, válce v Sýrii nebo obviněním, že se Kreml vměšuje do amerických voleb, což Moskva popírá. Dále se vyostřily poté, co americký prezident Joe Biden v březnu v jednom z interview přitakal na otázku, zda svůj ruský protějšek Vladimira Putina považuje za „zabijáka“. Moskva poté povolala Antonova z Washingtonu zpět do Moskvy, USA reagovaly stejným krokem a stáhly svého velvyslance z Ruska.

Na návratu velvyslanců do svých úřadů se v polovině června dohodli prezidenti obou zemí na americko-ruském summitu v Ženevě, po kterém se napětí trochu uvolnilo. „Doufáme, že zvítězí zdravý rozum a budeme moci normalizovat životy ruských a amerických diplomatů v USA a Rusku na principu reciprocity,“ pronesl nyní Antonov.

Agentura TASS dnes s odvoláním na mluvčího americké ambasády v Moskvě informovala, že Rusové by si měli žádat o nediplomatická víza do Spojených států na amerických velvyslanectvích v jiných zemích. Diplomatická mise USA totiž kvůli nedostatku personálu omezila poskytování konzulárních služeb. „Je nám líto, že nás kroky ruské vlády přinutily omezit konzulární práci o 75 procent, což znemožnilo našemu úřadu pokračovat v nabízení rutinních konzulárních služeb,“ uvedl mluvčí amerického velvyslanectví.

Ambasáda Spojených států má od 1. srpna 120 zaměstnanců, což je nejméně za posledních pět let, píše TASS. Moskva po dubnových sankcích Washingtonu vůči Rusku zařadila USA na seznam nikoliv přátelských zemí a zakázala velvyslanectví zaměstnávat občany Ruska či třetích zemí. Země si letos rovněž vzájemně vyhostily část diplomatů. (ČTK)