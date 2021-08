Počet obětí lesních požárů, které zasáhly Turecko, stoupl na osm. Hasičům se podařilo dostat pod kontrolu přes stovku požárů na jihu země. Oheň ale nadále sužuje jihozápad řeckého Peloponéského poloostrova, Rhodos a jižní Itálii. (ČTK)

Literally paradise on fire. Turkey's Marmaris coastline about an hour ago. pic.twitter.com/ALCIQr32jz

— Louis Fishman لوي فيشمان לואי פישמן (@Istanbultelaviv) August 1, 2021