Lodě nevládních organizací v noci na dnešek poskytly pomoc plavidlu se 400 migranty na palubě ve střední části Středozemního moře, mezi Libyí, Tuniskem, Itálií a Maltou. Oznámila to francouzská organizace SOS Méditerranée.

Její loď v sobotu zachránila dalších 200 osob a na palubě má v současnosti na 450 migrantů, uvedla agentura AFP.

„Záchranná akce v mezinárodních vodách byla velice nebezpečná, velké plavidlo postavené ze dřeva s více než 400 osobami na palubě začalo nabírat vodu,“ uvedla francouzská organizace. Záchranné akce se účastnily i lodě Sea Watch 3 a Nadir německých organizací Sea Watch a ResQship. Za posledních 48 hodin lodě zachránily zhruba 600 migrantů, kterým poskytly základní pomoc.

Loď Ocean Viking zatím neoznámila, zda zažádala o určení bezpečného přístavu v evropských zemích. Loď naposledy přivezla na Sicílii 570 migrantů na začátku července.

Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) z Afriky do Evropy připlulo letos dosud po Středozemním moři zhruba 45.000 lidí. To je výrazně více než za stejné období v loňském roce. Více než polovina tohoto počtu připadá na trasu z Libye a Tuniska do Itálie a na Maltu. S růstem pokusů dostat se do Evropské unie se ale zvyšuje i počet úmrtí na moři. Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) uvedla, že v první polovině letošního roku zemřelo ve Středozemním moři přes 1100 migrantů, což je také více než vloni.

Vzestup umožnilo lepší počasí i příznivější vývoj epidemie covidu-19. Italské úřady se obávají, že počet migrantů se ještě zvýší kvůli politické nejistotě v Tunisku. Řím se s Tunisem nedávno dohodl na lepší kontrole hranic.

Organizace SOS Méditerranée tvrdí, že od roku 2016 její lodě zachránily na 32.000 migrantů. Aktivitu nevládních organizací se ale snaží omezovat Itálie. Její úřady často po vylodění zabaví loď a podrobí ji dlouhé kontrole. Úřady tvrdí, že lodě často nejsou přizpůsobené na přepravu velkého počtu lidí, organizace to však považují za způsob, kterým Řím chce usměrnit jejich aktivity na moři. Organizace navíc kritizují evropské země za podporu libyjské pobřežní stráže, která se snaží uprchlíkům znemožnit cestu do Evropy. (ČTK)