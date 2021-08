Venezuelská atletka Yulimar Rojasová vyhrála na olympiádě trojskok a svým výkonem stanovila nový světový rekord na 15,67 metru. Stala se zároveň první venezuelskou sportovkyní, která získala na olympiádě zlato. (Olympics)

Yulimar Rojas🇻🇪 has done it!

She has set a new World Record in women's triple jump of 15.67m at #Tokyo2020 pic.twitter.com/hczRXvYBEd

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) August 1, 2021