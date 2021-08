Washington Post: Devět věcí, které Trump udělal dobře

Americký deník Washington Post, který patří k listům kritickým vůči Donaldu Trumpovi, přináší přehled devíti kroků, které se podle oslovených expertů bývalému prezidentovi podařily.

„Donald Trump byl sice podle neformálního průzkumu mezi historiky čtvrtým nejhorším prezidentem USA, ale má za sebou i kroky, za něž by měl být oceňován,“ zdůrazňuje deník Washington Post. Foto: Gage Skidmore, Flickr

Kromě operace Warp Speed, z níž vzešla vakcína proti covidu, či přehodnocení zahraniční politiky USA, jsou mezi vyjmenovanými kladnými počiny Trumpa také některé ekonomické kroky: například nastolení nového pohledu na dovoz coby státní dotaci či snížení odpisu úroku z hypotéky z daní.

Na americké zahraniční politice odborníci a odbornice vyzdvihli její přesměrování na Blízkém východě, sankce vůči Rusku či útok vůči íránskému generálovi Kasemu Sulejmánímu, jehož smrt „ušetřila mnoho amerických i iráckých životů“, zmiňuje deník.

Z vnitropolitických momentů Donalda Trumpa ocenili činy, jejichž dopady budou patrné i v budoucnu: diverzifikaci Republikánské strany, původně volené převážně bělošskými voliči, která do ní podle odborníka na latinsko-americkou historii Geralda Cadavy vnesla i další etnicity a věkové kategorie především z řad voličů s kořeny v jihoamerických zemích. Tím ji posílila.

A Trumpova ignorace výroční večeře pro zpravodaje Bílého domu, na niž na rozdíl od svých předchůdců odmítal chodit a která byla kvůli covidu na dva roky zrušena, může přispět ke zrušení akce jako takové. To by bylo podle citované expertky Any Marie Coxové záhodno, protože je to událost „trapná a nedůstojná“. (Washington Post)