V Turecku již kvůli požárům zemřelo šest lidí, stovky byly ošetřeny, informovala agentura AP. Požáry se rozšířily i k některým letoviskům, z nichž se musely evakuovat tisíce lidí. Někteří unikali z hotelů obklíčených ohněm na lodích.

Turecké pobřeží Egejského moře sužují požáry nadále, české ministerstvo zahraničí varovalo turisty, kteří mířili do oblasti. S požáry se potýká také Itálie, zejména ostrov Sicílie. Situace se v příštích dnech zřejmě nezlepší, v jižní Evropě bude pokračovat výjimečná vlna veder.

Situace v Turecku je nejhorší v turisticky oblíbených provinciích Mugla a Antalya, kde je v posledních týdnech extrémní sucho. U města Bodrum odřízly plameny dva hotely od zbytku pevniny a pobřežní stráž z nich musela za pomoci místních rybářů evakuovat asi 4000 lidí. Ve čtvrtek a pátek úřady uváděly čtyři oběti, dnes ohlásily další dva mrtvé. Jedná se o hasiče, kteří zemřeli při zásahu.

České ministerstvo zahraničí poslalo o problémech v oblasti turistům, kteří mířili do regionu a přihlásili se do informačního systému DROZD, textovou zprávu. Žádnou odpověď či žádost o pomoc k dnešnímu odpoledni nedostalo. ČTK o tom informovalo tiskové oddělení Černínského paláce. Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže do této oblasti moc Čechů nejezdí. České kanceláře tak zatím nemusí přijímat žádná opatření ve vztahu k turistům, kteří mají na dovolenou teprve odletět, ani přímo na místě. V celém Turecku je podle něj s cestovními kancelářemi mezi šesti až osmi tisíci Čechů. (ČTK)