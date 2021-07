Návštěvníci zámku v Moravském Krumlově na Znojemsku dnes po více než deseti letech opět uvidí Slovanskou epopej Alfonse Muchy. Základní vstupné stojí 250 korun a je doporučeno si lístek rezervovat přes internet, k prodeji je však i na místě.

Cyklus 20 pláten se do opravených prostor vrátil na konci června z depozitáře Galerie hlavního města Prahy (GHMP). Vystavený tu bude po dobu pěti let, poté se má dílo opět vrátit do Prahy a na 25 let být umístěné v budově Savarinu na Václavském náměstí. (České noviny)