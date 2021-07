Majitel reklamní agentury Michel-Ange Flori vylepil na billboardy karikaturu prezidenta Macrona s knírkem, patkou a v uniformě nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Macronovi právníci už podali trestní oznámení, ve kterém uvedli, že zobrazení je veřejnou urážkou.

O kontroverzním počinu dnes informovala agentura Reuters. Flori uvedl, že jej už ve věci kontaktovala policie.

Neobvyklý případ se změnil ve zkoušku toho, kde má Francie hranici mezi svobodou projevu a urážkou. To rezonuje zejména v zemi, kde satirický časopis Charlie Hebdo publikuje karikatury muslimského proroka Mohameda, které většina muslimů považuje za rouhačské, píše Reuters.

Za právo časopisu svobodně publikovat se opakovaně postavili i představitelé státu. Macron v minulosti veřejně prohlásil, že každý má právo se rouhat, kritizovat i karikovat jakékoli náboženství.

Flori polepil billboardy Macronovou karikaturou v reakci na covidový zákon, který stanovil povinnost prokázat se zdravotním pasem při návštěvě kin, muzeí, sportovišť a všech míst, kde je více než 50 lidí. Od srpna bude stejná povinnost platit i v restauracích či nákupních centrech.

Podle Floriho, který plakáty vylepil v departementu Var na jihu Francie, se většina země postavila za satirický časopis. „Ale když jde o utahování si z prezidenta tím, že ho zobrazím jako diktátora, pak je to rouhání a nepřijatelné,“ postěžoval si.

Macronův právník Jean Ennochi uvedl, že trestní oznámení byla podána za Macrona osobně, nikoli v rámci jeho oficiálního úřadu „kvůli urážlivé povaze srovnání prezidenta republiky s Adolfem Hitlerem“. Zástupce Macronovy strany uvedl, že strana podala samostatnou stížnost kvůli urážce a podněcování k nenávisti.

„Vůbec jsem nečekal, že by prezident podal stížnost proti občanovi Francie,“ reagoval Flori. „Karikuji. Lidem se to může, nebo nemusí líbit, ale vyjde to nastejno, karikatura zůstane karikaturou,“ dodal. (ČTK)