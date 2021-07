Občané mají právo protestovat proti opatřením, která mají ochránit jejich zdraví a životy. Vyjádření názoru ale nemůže přerůst do agresivních výzev, ani do konfliktů, reagovala na bratislavské protesty odpůrců restrikcí proti koronaviru prezidentka Zuzana Čaputová.

„Nikdo nenutí nikoho očkovat se. Nesmíme ale zapomínat, že tu nejde jen o svobodné rozhodnutí neočkovat se, ale zároveň jde i o právo ostatních na ochranu svého zdraví,“ poznamenala Čaputová podle listu Sme. Upozornila, že neočkovaní nemají před nákazou koronavirem ochranu, a varovala, že přetížené zdravotnictví nedokáže naplno pomáhat pacientům s covidem-19 a lidem s jinými diagnózami. „Proto potřebujeme hlavně solidaritu a klidnou a věcnou debatu,“ dodala.

Centrum slovenského hlavního města ve čtvrtek ochromily stovky odpůrců restrikcí proti šíření koronaviru. Vadí jim mimo jiné novela zákona, která mírně zvýhodňuje očkované a kterou prezidentka podepsala v pondělí. Demonstrace začala před prezidentským palácem a dav později zablokoval i nedaleké ulice. Policie zasáhla proti neohlášenému protestu až po osmi hodinách, čímž si vysloužila od některých politiků, včetně premiéra Eduarda Hegera, kritiku. Protest podle Sme pokračoval i dnes, ale zúčastnily se jej už jen desítky lidí. Podle Denníku N se vše odehrálo v klidu.

Na jiném místě v Bratislavě se dnes sešly stovky lidí, aby vyjádřily podporu očkování jako jedinému účinnému prostředku boje proti pandemii. Europoslanec Michal Šimečka při této příležitosti zdůraznil, že neočkovaní nejsou nepřáteli očkovaných: „Jsou to naši sousedé, bývalí spolužáci, jsou to naši kolegové, členové našich rodin. Pokud to jen trochu jde, je třeba s nimi hovořit,“ řekl podle Sme. Dodal, že pandemie pomine díky očkovaným.

Akci zorganizovalo mimoparlamentní uskupení Progresivní Slovensko jako odpověď na protesty odpůrců očkování před parlamentem a před prezidentským palácem, při kterých docházelo k agresivním výstřelkům a zaznívaly různé spiklenecké teorie. Odpůrci vakcinace se podle webu deníku Pravda zpočátku pokusili vpadnout i na shromáždění na podporu očkování, ale organizátoři vstup povolili jen lidem schopným prokázat se osvědčením o očkování či testem. (ČTK)