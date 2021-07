Spojené státy zažívají novou vlnu epidemie covidu-19 a s ní také nové kolo vyhrocených sporů kolem pravidel o nošení roušek na veřejných místech, ačkoli odborníci tento postup považují za účinný nástroj v boji proti nákaze.

V USA je povinné zakrývání obličeje od počátku pandemie jednou z front „kulturních válek“ a nyní se proti němu opět zvedá hlasitý odpor s příchodem nových nařízení, například v souvislosti se školami. I přes doporučení vydávaná na federální úrovni se pravděpodobně opatření znovu budou lišit stát od státu, okres od okresu nebo podnik od podniku.

Nová nařízení v posledních dnech zavádí lokální úřady, složky federální vlády nebo soukromé subjekty. Povinnost nosit roušky ve vnitřních veřejných prostorách obnovili v Los Angeles a St. Louis, zakrývání dýchacích cest je nově plošně nařízeno také v Bílém domě či na federálním ministerstvu vnitřní bezpečnosti. Dnes oznámilo stejný požadavek pro diváky sdružení divadel na slavné newyorské třídě Broadway.

Kroky zčásti reagují na rostoucí počty nákaz napříč USA, zlomovým momentem ovšem byla úterní aktualizace doporučení Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Podle nového znění jsou roušky v budovách žádoucí i u plně naočkovaných lidí, konkrétně v oblastech s „vysokým“ a „značným“ šířením koronaviru. Do jedné z těchto dvou kategorií podle posledních údajů CDC spadá na 70 procent amerických okresů. Vládní agentura zároveň vyzvala k plošnému nošení roušek ve školách.

Nařízení o nošení roušek ve vnitřních prostorách záhy obnovil stát Nevada nebo města Washington a Kansas City, zatímco podniky a školní okrsky rychle zvažovaly další postup. V okrese Broward na koronavirem silně zasažené Floridě se jednání místní školní rady zvrhlo v překřikování mezi členy panelu a odpůrci roušek z řad rodičů, napsala agentura AP. „Odmaskujte naše děti! Nechte je být dětmi,“ bouřil se jeden z otců.

Vyhrocenou atmosféru kolem roušek ilustruje také prohlášení ředitele úřadu pro veřejné zdraví v St. Louis Faisala Khana, který při úterním jednání okresního zastupitelstva podpořil místní preventivní opatření. „Nikdy jsem nebyl vystaven takovému rasistickému, xenofobnímu a výhrůžnému chování, jaké mě přivítalo na včerejší schůzi,“ napsal ve středu. „Bouřlivý dav“, se kterým se při jednání setkal, podle něj zjevně tvořili příznivci bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa.

To by nebylo nijak překvapivé, neboť Trump a řada dalších představitelů Republikánské strany se dlouhodobě staví proti karanténním opatřením, včetně nošení roušek. Několik států s republikánskými guvernéry dokonce přijalo zákony, které zakazují místním orgánům roušky nařizovat.

Někteří republikáni a jejich spojenci v médiích zpochybňují přínos roušek a nejrůznější nařízení odmítají jako formu útlaku, už vůbec podle nich nedává smysl požadovat nošení roušek po plně naočkovaných lidech. Výhrady vůči novému kroku CDC nicméně nevyjadřuje jen tábor konzervativců, neboť agentura nezveřejnila data o výzkumu, o který úterní zpřísnění doporučení opřela. „Její oznámení nových doporučení bylo zároveň vágní a technické, a tím pádem těžko pochopitelné pro mnohé laiky,“ uvedl v komentáři list The New York Times.

Výsledkem je podle zpravodajského webu Axios ještě více nesystematický přístup USA k rouškám než při předchozích vlnách epidemie. „V obchodech s potravinami, pizzeriích, na bulvárech a v centrech měst napříč celou zemí se preventivní opatření dramaticky liší: Od žádných až po opakování 2020,“ shrnuje tento zdroj.

AP soudí, že Američané jsou z neustále se měnících protiepidemických opatření unavení a zmatení. Ozývají se při tom i zastánci těchto kroků, kteří vyjadřují frustraci nad chováním lidí s opačným přístupem. „Jsem velmi frustrovaná,“ řekla Lisa Beaudeanová z New Orleans, které je dnes znovu jedním z epicenter covidu-19 v USA. „Posledních 18 měsíců jsem dělala všechno, co dělat mám, ale nepřichází žádné následky pro ty, kteří nedělají, co mají,“ dodala. (ČTK)