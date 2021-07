Stonehenge v Anglii by mohl přijít o zápis na prestižním seznamu nejcennějších památek. Podle ředitelky Centra světového dědictví UNESCO musí britská vláda omezit neuváženou výstavbu a ochránit historická místa pro budoucí generace.

Informoval o tom deník The Guardian.

Ředitelka Centra světového dědictví UNESCO Mechtild Rösslerová vyzvala kabinet premiéra Borise Johnsona, aby udělal vše pro ochranu význačných historických míst poté, co UNESCO nedávno vyškrtlo Liverpool ze seznamu světového dědictví. Za celou existenci tohoto seznamu jde teprve o třetí případ, kdy z něho byla nějaká lokalita vyřazena.

Výbor, který momentálně jedná v čínském Fu-čou, město vyškrtl kvůli výstavbě v oblasti historického nábřeží. UNESCO v minulosti město opakovaně varovalo, že stavební změny poblíž doků na řece Mersey, včetně plánovaného stadionu fotbalového klubu Everton, lokalitu nenávratně poškodily.

„Toto jsou ta nejvýznamnější místa na Zemi. Pokud je nejsme schopni ochránit, ptám se, co na této planetě zbude,“ uvedla Rösslerová.

Dodala, že ji překvapilo rozhodnutí ministra dopravy Granta Shappse podpořit výstavbu zhruba tříkilometrového dopravního tunelu pod kamenným kruhem a menhiry.

Ředitelka Centra světového dědictví UNESCO se na Johnsonův kabinet obrátila s výzvou ohledně udržitelného rozvoje těsně před očekávaným rozsudkem vrchního soudu, který má určit, zda bylo schválení tunelu v souladu se zákonem. Ministerstvo dopravy plánu dalo zelenou navzdory stanovisku vládního plánovacího úřadu, který uvedl, že stavba „trvale a nezvratně poškodí“ památku, píše list.

Pokud bude stavba povolena, očekává se, že prehistorický monument bude zařazen na seznam ohrožených památek UNESCO, který může být předstupněm až k vyškrtnutí památky ze seznamu světového dědictví.

Rösslerová uvedla, že vláda musí do února 2022 dodat zprávu, která posoudí dopady stavby na světoznámý monument.

Stonehenge každoročně navštíví kolem milionu turistů. Na seznamu světového dědictví UNESCO je od roku 1986. Pokud by byl vyškrtnut ze seznamu, šlo by o nejznámější památku, která přišla o prestižní status. Británie by se také stala první zemí, která by měla dvě památky vyřazené ze seznamu. (ČTK)